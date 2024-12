Ibrahimovic a Bergamo con la squadra: Zlatan incoraggia i giocatori prima della partita

Zlatan Ibrahimovic questa sera è a Bergamo con la squadra per Atalanta-Milan. Lo svedese è stato inquadrato nel pre partita dalle telecamere di DAZN mentre incoraggiava i giocatori nel tunnel prima dell'ingresso in campo per il riscaldamento.

LE FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pašalić; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rossi, Rui Patrício; Godfrey, Kossounou, Scalvini, Toloi; Brescianini, Palestra, Samardžić, Sulemana; Retegui, Zaniolo. All.: Gritti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano, Tomori; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Fonseca.

Arbitro: La Penna di Roma.