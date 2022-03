Ibrahimovic a Maranello con Leclerc e Sainz: "Se mi compri, compri una Ferrari"

Zlatan Ibrahimovic, fuoriclasse del Milan, è stato ospite della Ferrari a Maranello e ha avuto l'opportunità di guidare una auto del Cavallino Rampante sul circuito modenese. Nel video di un minuto postato sui social, lo svedese parla a Sainz e a Leclerc, piloti della Rossa di Formula 1, dicendo: "Quando compri Ibrahimovic, tu compri una Ferrari. Sono una Ferrari sul campo".

Il video completo, prodotto dalla UEFA, sarà disponibile il 25 marzo. "Adrenalina pazzesca": annuncia Ibra. Resta solo, dunque, da goderselo.

