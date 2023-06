Ibrahimovic come Pirlo, Meazza e Vieri. Ma l'unico ad eguagliarlo davvero è Vieira

Fonte: tuttomercatoweb.com

Zlatan Ibrahimovic è un giocatore speciale e non solo per le sue caratteristiche tecniche uniche o per le valanghe di gol messe a segno, ma perché fa parte del ristretto club di calciatori che hanno vestito tutte e tre le prestigiose maglie di Inter, Juventus e Milan, le tre squadre più vittoriose del nostro campionato. Il giorno dopo l'addio al calcio dello svedese, può essere utile ricordare chi sono.

Il primo è Luigi Cevenini, centrocampista di inizio secolo, seguito da una figura storica e altrettanto antica come il bomber Giuseppe Meazza e da Enrico Candiani. Avvicinandosi ai nostri tempi si incontrano l'attaccante Aldo Serena e l'iconico codino di Roberto Baggio, così come gli altrettanto ben riconoscibili occhiali di Edgar Davids, del quale pochi forse ricordano i trascorsi in rossonero così come per Patrick Vieira, passato senza lasciar tracce nel '95 dal Diavolo. E poi ancora un bomber come Christian Vieri, una mente geniale quale Andrea Pirlo o un leader della difesa della nazionale come Leonardo Bonucci. Fanno tutti parte dello speciale club in cui si è iscritto Ibrahimovic, con però il solo Vieira a condividerne la capacità di aver vinto uno Scudetto con ciascuna (quelli con la Juventus sono stati poi revocati e riassegnati).