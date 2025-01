Ibrahimovic: "Con Fonseca identità diversa ma senza i risultati sperati. Speriamo di tornare più forti"

Intervenuto ai microfoni della CBS, il Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, si proietta alla finale di Supercoppa italiana. Ecco le sue parole:

“C'è stata una bella reazione con Conceiçao, una nuova energia. La squadra sta vivendo il cambiamento con impegno e lavoro. Contro la Juve era solo la prima partita e già adesso ci giochiamo un trofeo. Ci crediamo, siamo concentrati sull'obiettivo".

"Un club come il Milan è abituato a giocare per vincere trofei. Per scrivere la storia devi vincere. Sono momenti familiari per noi. Abbiamo l’opportunità di vincere ed è un momento importante. Siamo nel mezzo della stagione, ma questo era un obiettivo stagionale fin dall’inizio. Quando abbiamo preso Fonseca avevamo una identità diversa, ma non abbiamo ottenuto i risultati sperati. Adesso abbiamo cambiato e speriamo di tornare più forti”.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. A disp. Josep Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Thuram, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Aidoo, Alexiou, Berenbruch. All. Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez; Reijnders, Pulisic; Morata. A disp. Sportiello, Calabria, Bennacer, Loftus-Cheek, Jovic, Leao, Zeroli, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Vos, Traoré, Camarda, Abraham. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

ASSISTENTI: Carbone e Tegoni.

IV UFFICIALE: Fabbri.

VAR: Marini.

AVAR: Doveri.