Ibrahimovic, De Ketelaere e Calabria al GP di Monza: le foto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Gran Premio di Monza è uno degli eventi sportivi italiani più importanti dell'anno, un catalizzatore per appassionati di Formula Uno e non. A pochi minuti dal via, previsto per le 15:00, nel paddock sono presenti anche diversi calciatori del Milan, tra cui Zlatan Ibrahimovic, Davide Calabria, Olivier Giroud e Charles De Ketelaere. In calce all'articolo le foto.