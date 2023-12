Ibrahimovic è a San Siro: scherza con Giroud nel pre Milan-Frosinone

Così come in tante altre occasioni, Zlatan Ibrahimovic è presente a San Siro per assistere al match tra Milan e Frosinone. Le telecamere lo hanno beccato a scherzare e a ridere con Olivier Giroud, indisponibile oggi perché squalificato.