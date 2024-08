Ibrahimovic: "Emerson Royal sa difendere e attaccare. Ma lo preferisco offensivo"

vedi letture

Il Senior Advisor del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha aperto la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto rossonero, Emerson Royal. Una trattativa molto lunga, ma alla fine che ha portato all'happy ending:

"Prima di iniziare voglio dare benvenuto al Black Panther Emerson Royal: lo seguiamo da tanto ma lo abbiamo portato al momento giusto. Giocatore fisico, offensivo e difensivo: gioca con tanta intensità e tanta grinta. Con Emerson diventiamo ancora più forti. Lui era uno degli obiettivi che abbiamo prefissato da inizio mercato e finalmente oggi è qua. Questo è il giorno cinque dei sette che ha creato Dio. Siamo contenti e carichi".

Meglio in difesa o in attacco Emerson? "La scelta di Emerson era semplice. Era il profilo giusto. Un equilibrio tra attacco e difesa. Se guardi a Fonseca e all'identità, un profilo come Emerson è perfetto. Se devo scegliere: nel mio mondo mi piace di più offensivo. Ma l'importante è che può fare tutte e due le fasi. Noi giochiamo per attaccare, non siamo in campo per difendere i risultati"