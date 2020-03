E' stata l'ultima gara prima della lunga sosta dell'emergenza per il Coronavirus ma Milan-Genoa, nonostante la brutta sconfitta, a livello di dati e statistiche ha dato riscontri interessanti. Oltre al gol, in quella partita Zlatan Ibrahimovic è stato il primo giocatore per tiri in porta (2), per tiri fuori (5) e per occasioni da gol create (4).