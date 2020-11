Ibrahimovic, in bilico l'assegnazione del pallone d'oro svedese: le dichiarazioni sulla nazionale non sono piaciute

La conquista del dodicesimo pallone d'oro svedese per Ibrahimovic sembrava una formalità ma dopo le recenti dichiarazioni dell'attaccante sul ritorno in nazionale ("L'ho detto per farli innervosire") la vittoria del trofeo è in bilico. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'opinione pubblica svedese è divisa. Ibrahimovic, infatti avrebbe irritato diversi connazionali e diversi giurati. Per vedere l'esito delle votazioni bisognerà attendere il 24 novembre con la cerimonia del premio che avverrà a distanza.