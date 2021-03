Il Milan non si è opposto al ritorno di Ibrahimovic in Nazionale. Perché Zlatan sta bene, è in fiducia e ritiene di poter dare un buon contributo anche alla sua Svezia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, magari si stancherà (saranno tre gli impegni della selezione svedese nel giro di una settimana), ma potrebbe anche fare un pieno di entusiasmo utile pure per i rossoneri.