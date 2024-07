Ibrahimovic Jr al Milan Futuro, Teotino: "Non so se sia giusto che ci siano figli di Zlatan nel Milan"

Nel corso delal serata di SkySport 24, il giornalista Gianfranco Teotino è intervenuto in tramissione parlando del particolare rapporto che esiste fra i figli calciatori ed i genitori agenti/dirigenti, soffermandosi in modo particolare sull'esempio più lampante del momento: Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, che negli scorsi giorni ha firmato il suo primo contratto fa professionista aggregandosi al Milan Futuro, l'U23 rossonera che l'anno prossimo verrà guidata da Daniele Bonera in Serie C. Queste le sue dichiarazioni.

"Non la considero una cosa ideale, perché è un peso per te (giocatore ndr) e penso che possa essere un peso anche per i compagni di squadra insomma che comunque hanno con loro un giocatore che ha un nome importante, in questo caso il figlio di un dirigente della società, perché oramai Ibrahimovic anche se ufficialmente non è un tesserato del Milan è sempre più a tutti gli effetti un dirigente del Milan, abbiamo visto come sia lui a presentare i calciatori, sia lui a convincerli a vestire la maglia rossonera, ha avuto avuto una parte importante anche nell'affare Morata. Per cui è uno che nel Milan conta, quindi non so se sia giusto che ci siano suoi figli nella squadra rossonera, che poi deve giocare per conquistarsi il posto, ed io non credo che abbia dei favoritismi da parte dei tecnici delle squadre giovanili del Milan. Però penso che questo possa diventare un problema non solo per lui, per la pressione che potrebbe avere sulle spalle, sia e soprattutto per i suoi compagni di squadra".