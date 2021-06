Ibrahimovic, lo svedese potrebbe farcela per la 1ª giornata di Serie A

Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare in tempo per l'inizio del prossimo campionato di Serie A. Lo svedese, che è stato sottoposto quest'oggi ad un intervento artroscopico al ginocchio sinistro, dovrebbe rientrare intorno alla metà di agosto. L'inizio del campionato è previsto per il 22 dello stesso mese, dunque Ibrahimovic avrebbe tempo per recuperare, oppure al massimo saltare le prime di campionato ma essere al meglio per la ripresa - post sosta - a settembre. Ibra è comunque pronto per questa nuova sfida.