Ibrahimovic-Mertens, guidano l’attacco 26 cm e 34 kg di diversità

Si può essere centravanti in tanti modi, anche molto distanti tra loro, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando della diversità delle due punte che domani scenderanno in campo da una parte e dall'altra: "Separati, per esempio, da 26 centimetri e 34 chili: dalla stazza di Ibra ai dribbling nello stretto di Mertens. Il peso in campo è lo stesso, l’altezza definisce le caratteristiche migliori: nei numeri del campionato di Zlatan ci sono 14 spizzate e 3 sponde, oltre ai due gol di testa. In quelli di Mertens ci sono 16 cross e 56 verticalizzazioni, il triplo della media per ruolo. Domani in Napoli-Milan le due diverse filosofie si sfidano".