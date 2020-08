Ibrahimovic, numeri impressionanti: ha segnato 316 gol dopo i trent'anni

Zlatan Ibrahimovic non smette mai di stupire. Autore di una grandissima stagione con la maglia rossonera l'attaccante svedese, alla veneranda età di 38 anni, ha messo a referto 11 gol in 20 presenze. Guardando alle statistiche di Ibrahimovic dopo i trent'anni, in particolare, il centravanti svedese ha messo a segno 316 gol su 536 totali in carriera, segnale del fatto che nel periodo della maturità calsitica Ibra sia diventato ancora più spietato.