Ibrahimovic: "Più buono o cattivo con i giovani del Milan? Sarò molto più cattivo"

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto in conferenza stampa, ha scherzato sul comportamento che terrà con i suoi giovani compagni di squadra: "Sarò più buono o più cattivo? Molto più cattivo. Adesso che ho due bimbi ho capito come farli crescere. Scherzi a parte, sono me stesso. I compagni sanno come sono, come ti alleni e come giochi la partita. Devi lavorare tanto, duro e forte. Devi sapere soffrire, uno che non lo sa fare non arriva al massimo del suo potenziale. Non a tutti piace soffrire, a me sì. Mi aspetto tanto dai compagni, qualche volta anche più di quel che può uscire da qualcuno. L'importante è fare il meglio, poi non c'è una scorciatoia per gli obiettivi".