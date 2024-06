Ibrahimovic premiato come miglior calciatore svedese di sempre: questo l'emozionante video social

Zlatan Ibrahimovic, ritiratosi dal calcio giocato alla fine della scorsa stagione e attuale advisor di RedBird per il club rossonero, con la maglia della Svezia ha collezionato 122 presenze con la Svezia condite da 62 gol, diventando così il miglior calciatore svedese di sempre. L'ultima partita in Nazionale il 23 marzo 2023 (Svezia-Belgio 0-3), mentre l'ultima rete in maglia gialloblù risale al 17 novembre 2015 contro la Danimarca. Nel corso dell'amichevole persa per 3-0 contro la Serbia (leggi qui), l'ex storico numero 11 rossonero è stato infatti premiato dalla Federcalcio svedese.

Questo l'emozionante video tributo dedicato a Zlatan.