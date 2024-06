Serbia a valanga sulla Svezia di Tomasson. Per Jovic spazio nel secondo tempo

Netto successo per la Serbia sulla Svezia dell'ex rossonero Jon Dahl Tomasson nell'amichevole di preparazione a Euro 2024. A Solna finisce 3-0 per la selezione di Dragan Stojkovic. Per Luka Jovic 18 minuti, con l'attaccante del Milan che ha preso il posto a gara in corso di Zivkovic. Le reti sono state firmate da Milinkovic-Savic, Mitrovic e Tadic. La Serbia farà il suo esordio nel torneo il 16 giugno contro l'Inghilterra. Nel suo girone sono comprese anche la Slovenia e la Danimarca di Simon Kjaer.

SVEZIA - SERBIA 0-3

MARCATORI: 18' Milinkovic-Savic, 60' Mitrovic, 70' Tadic

SVEZIA (4-3-3): Olsen; Krafth, Hien, Lindelof (79' Starfelt), Cajuste; Kulusevski, Jonsson, Forsberg (62' Holm); Eliasson (46' Larsson), Nilsson (46' Isak), Elanga (62' Swedberg). A disp. Nordfeldt, Johansson, Augustinsson, Ayari, Dahl, Nanasi, Olsson, Perez Vinlof, Svensson. All. Tomasson.

SERBIA (3-5-2): Rajkovic; Stojic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic (72' Jovic), Ilic, S. Milinkovic-Savic (71' Birmancevic), Lukic (46' Gudelj), Mladenovic (62' Kostic); Vlahovic (79' Samardzic), Mitrovic (62' Tadic). A disp. V. Milinkovic-Savic, Petrovic, Babic, Gacinovic, Maksimovic, Mijailovic, Ratkov, Spajic, Veljkovic. All. Stojkovic.