Ibrahimovic pronto al rientro: “Sto bene, sto molto bene. Sono rientrato in gruppo e mi sento libero"

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è così espresso in esclusiva a Claudio Raimondi di SportMediaset (CLICCA QUI per l'intervista integrale) sulle sue condizioni: “Sto bene, sto molto bene. Sono rientrato in gruppo e mi sento libero in campo e anche fuori dal campo. Significa che sto bene”.

Torni dopo 8 mesi di stop...

"Sono stato troppo tempo fuori e non è stato facile. Ho fatto un recupero lungo e lo sapevamo ma l’importante sono i riscontri fisici che sono positivi e stanno migliorando tutti i giorni. Questo è il primo obiettivo, il secondo è rientrare bene”.

Che tipo di allenamenti ha fatto in questi mesi?

“Sono allenamenti molto mentali perché non ti danno molta adrenalina. Ho già avuto questo infortunio 5-6 anni fa e sapevo già quello che mi aspettava. Poi tre settimane fa è tornata l’adrenalina, prima è servita solo tanta pazienza. Ora ho una grande voglia di sfogarmi in campo”.