Zlatan Ibrahimovic ha affrontato dieci volte il Cagliari in carriera, raccogliendo cinque vittorie, quattro pareggi ed una sconfitta. Nei due soli precedenti con la maglia del Milan, entrambi risalenti alla stagione 2011/12, i rossoneri hanno sempre vinto e l'attaccante ha sempre segnato, sia in casa che in trasferta. I gol complessivi nelle sfide contro i sardi sono stati quattro.