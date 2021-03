Ibrahimovic racconta il viaggio in moto: "Avevo un GPS su di me"

Zlatan Ibrahimovic, nella conferenza stampa di oggi a Sanremo, ha raccontato il suo viaggio di ieri in moto con uno sconosciuto per raggiungere il teatro Ariston: "C'era un GPS su di me, se mi avesse portato da un'altra parte qualcuno mi avrebbe trovato. Siamo partiti e ho notato che non guidava bene e gli ho detto: 'fammi guidare, io non ho paura e te non hai responsabilità'. Lui mi ha risposto: 'No no Ibra, guido io'. Siamo arrivati ed ero in ritardo, dovevamo iniziare la diretta. Mi ha chiesto una foto ma non ho potuto, mi stavano aspettando. A quel punto gli ho detto di aspettare ma mi ha risposto che doveva andare a casa. Alla fine mi ha detto: 'Ibra, ti devo dire una cosa: era la prima volta che andavo in autostrada'. L'ho guardato e gli ho risposto: 'Non ti preoccupare, hai fatto un buon lavoro!' (ride ndr)".