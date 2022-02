Ibrahimovic salta anche il derby: ora punta la gara di Napoli

MilanNews.it

Niente derby per Ibrahimovic. Come riporta il Corriere dello Sport, il campione svedese, che da un paio di giorni ha ripreso a correre e calciare la palla sul campo dopo un mese di lavoro in palestra, non è ancora pronto e non recupererà in tempo per la supersfida di martedì. L’obiettivo dello staff medico rossonero è rimetterlo in sesto per la gara contro il Napoli in programma domenica prossima. E non sarà facile.