Ibrahimovic, un solo gol contro la Juve in dieci precedenti

Zlatan Ibrahimovic ha già affrontato la Juventus a San Siro nella semifinale di Coppa Italia, ma lo svedese non gioca al Meazza contro i bianconeri dal 30 ottobre 2010, quasi dieci anni fa. In quella gara il Milan perse 2-1 ma lo svedese andò a segno, proprio quel gol è stato l'unico segnato da Zlatan contro la Juventus, affrontata dieci volte in carriera (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).