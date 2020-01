Ibrahimovic, un solo precedente in rossonero contro l'Udinese

Zlatan Ibrahimovic, nelle sue due prime stagioni in rossonero, ha affrontato l'Udinese in una sola occasione. Parliamo del pirotecnico 4-4 a San Siro del 9 gennaio 2011, dove lo svedese realizzò proprio la rete del pareggio al 93'. Il classe '81 non fu poi convocato per l'ultima di campionato al Friuli, mentre nell'annata successiva saltò i due confronti, uno per infortunio e l'altro per squalifica.