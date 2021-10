Ibrahimovic vs Mancini, duello personale da un'area all'altra

Analizzando la sfida di questa sera tra Roma e Milan, La Gazzetta dello Sport pone l’accento sul duello tra Ibrahimovic e Mancini. La sensazione - scrive la rosea - è che il centravanti rossonero non vivrà una delle giornate più agevoli della sua carriera, specialmente ora che la condizione non è ancora brillante come vorrebbe. Mancini sta bene e farà di tutto per fermare l’avversario. Il difensore giallorosso, dunque, dovrà stare attento a Zlatan, ma quando ci saranno palle inattive in area milanista toccherà allo svedese non perdere di vista il suo marcatore.