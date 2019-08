Dopo le prime amichevoli estive, Marco Giampaolo imprimendo la propria identita alla squadra. Lo sta facendo dosando il minutaggio dei propri uomini, in maniera tale da far giocare un po’ tutti e conoscersi meglio e più velocemente. In questa speciale classifica, troviamo al primo posto Krzysztof Piatek (254’), Samu Castillejo (154’), l'ormai ex Patrick Cutrone (31’) e André Silva (23').