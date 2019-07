ICC - Milan: tra undici giorni il debutto contro il Bayern Monaco

Un estate condita da sfide di mercato, protagonista quella tra Milan e Bayern Monaco per Kabak, che ha poi scelto lo Schalke 04. Una sfida di mercato che molto presto si trasformerà in una partita vera e propria, tra undici giorni esatti, il 24 Luglio, i due club si sfideranno in campo alla International Champions Cup. Il nuovo Milan di Marco Giampaolo si sta allenando a Milanello in attesa di questa prima uscita Americana.