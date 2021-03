Ielpo: "Abbiamo scoperto in Kessie un grande metronomo"

Intervenuto durante "L'inferno del lunedì" a Milan TV, l'ex rossonero Mario Ielpo ha commentato così il momento di forma di Franck Kessie: "È un giocatore diverso, incredibile come l’abbiamo considerato a lungo un giocatore di quantità, che aveva nella corsa e nei contrasti la sua forza. Invece abbiamo scoperto un grandissimo metronomo in Kessie, da lui il ritmo alla partita. In più continua a mettere in mostra la forza che gli riconoscono tutti. In questo momento è un giocatore di livello incredibile".