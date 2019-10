Ielpo: "Bennacer e Piatek si sono persi. Il polacco ha avuto un crollo verticale"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato a Tuttomercatoweb del Milan e dei singoli che in questo momento lo hanno disatteso di più: "Bennacer e Piatek si sono persi. Piatek ha avuto un crollo verticale, anche se già era cominciato sul finale della scorsa stagione. Il calo di Bennacer è spiegabile anche in base alla sua avventura in Coppa d'Africa in estate, una costante anche per altri giocatori".