Ielpo: "Credo che il Milan abbia sottovalutato la partita con lo Spezia"

L'ex rossonero Mario Ielpo, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato così della partita di ieri sera fra Spezia e Milan: "Romagnoli ha sbagliato a fare quella dichiarazione, vero o falso che il Milan abbia sottovalutato la partita. Cosa che credo sia in parte successa. Sono le partite "facili" in cui non puoi sbagliare. E' cominciata con l'ammonizione di Calabria contro il Crotone. Ci stava, però il problema è stata la reazione dei giocatori in campo, con sorrisini. Questo stava a significare 'La prossima partita non conta'. C'erano dei segnali".