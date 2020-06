Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV della scivolata di Romagnoli su Cristiano Ronaldo: "Con tutto il rispetto per Paolo e con i dovuti paragoni, ma Romagnoli in quell'intervento sul portoghese mi ha ricordato Maldini quando aveva 23-24 anni. La facilità con cui gli ha rubato metri è stata incredibile".