Ielpo: "Giampaolo faccia chiarezza con sé stesso, o fai un discorso o ne fai un altro"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan tra le stagioni 1993 e 1996, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e lo ha fatto toccando diversi temi, tra cui il sistema di gioco dei rossoneri: “Io credo che Giampaolo debba fare chiarezza con sé stesso: se vuole usare un modulo, deve schierare i giocatori che rendono meglio in quei ruoli. Oppure fai un altro discorso: se hai dei giocatori che reputi forti, li fai giocare come rendono meglio. Però non si può fare una via di mezzo, con uno stravolgimento di entrambe le cose.”