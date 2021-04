Ielpo: "Hauge non ce lo vedo come esterno, secondo me il suo ruolo è la seconda punta"

Mario Ielpo, intervenuto a Milan TV durante l'Inferno del Lunedì, ha parlato di Jens Petter Hauge e del suo ruolo in campo: "Hauge lo devo ancora inquadrare, non ce lo vedo come esterno. Secondo me il suo vero ruolo è la seconda punta, per giocare dappertutto. Sulla fascia non mi sembra abbia il guizzo, ma è molto bravo a giocare a calcio. In quel ruolo può ritagliarsi un futuro importante".