Ielpo: "Il Milan non sottovaluterà il Verona. Adli? Nel pre campionato mi è piaciuto tantissimo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Ielpo, ex calciatore, è intervenuto a Tutti Convocati di Radio24 soffermandosi sulla partita in programma fra Verona e Milan: "Non credo che il Milan sottovaluterà il Verona. Suggestione Adli? Quando l'ho visto giocare in pre campionato mi è piaciuto tantissimo. Purtroppo è in terza fila dietro a DeKetelaere e Brahim Diaz. O si pensa a qualche modifica tattica o lo spazio è poco".