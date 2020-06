Ielpo: "Pioli? Difficile allenare quando si sa di non essere confermati. Su Donnarumma..."

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di Donnarumma: "Il problema è venderlo prima che possa arrivare vicino alla scadenza, l’alternativa è un rinnovo che lo vincoli di più al Milan. Se il Milan non torna ad essere una delle squadre più forti le strade si dovranno separare"

Sull'allenatore: "Per Pioli potrebbe esserci la possibilità che Rangnick faccia solo il dt ma è difficile: è dura allenare quando si sa di non essere confermati. Questa situazione non inciderà sulla Coppa Italia dove l’obiettivo è tangibile, ma in campionato potrebbe influire"