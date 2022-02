Ielpo: "Questo primo posto del Milan è un po' sottovalutato"

Mario Ielpo, ospite negli studi di Milan TV, ha parlato così del primato in classifica della squadra di Stefano Pioli: "Questo primo posto dei rossoneri è un po' sottovalutato. Essere primi a febbraio non è la stessa cosa di esserlo a novembre. È molto importante essere lì, nonostante la partita in più. Ora la squadra, con i rientranti, è competitiva".