Ielpo su Messias: "Giocatore forte, l'interrogativo è se possa confermarsi al Milan"

Mario Ielpo è intervenuto a Milan TV, commentando l'esordio con la maglia rossonera di Junior Messias: “Messias è un giocatore forte, l’interrogativo è su quanto sia forte e se sarà in grado di confermarsi al Milan. Sappiamo che la carriera che ha avuto non è stata facile, s'è dovuto costruire passo dopo passo venendo dal nulla e questo è il suo merito. Contro l’Atalanta ha fatto subito tante cose, anche alcuni possessi palla andando via con scioltezza testa alta. È uno che sa giocare a calcio”