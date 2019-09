Ielpo: "Suso e Calhanoglu stanno portando avanti la squadra"

Mario Ielpo ha parlato ai microfoni di Milan TV nel corso dell'Inferno del Lunedì del momento dei rossoneri, ma anche di alcuni singoli come Suso e Musacchio: "Il Milan ha fatto due tiri in porta in tutto il campionato, ad eccezione dei minuti finali di Milan-Brescia. Chi sta davanti soffre se la squadra non riesce a produrre. Non stravedo per Suso, perchè non ho la passione per i giocatori che giocano in un solo ruolo, però è lui, insieme a Calhanoglu, che sta portando avanti la squadra da inizio stagione. Musacchio? E' un ottimo interprete, è un difensore completo. Se devo trovargli un difetto dico la velocità, fosse un po' più rapido non gli mancherebbe nulla".