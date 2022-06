Ifab, il fuorigioco semiautomatico sarà sperimentato in Qatar

MilanNews.it

Dopo essere stato testato in un paio di partite al Mondiale per Club e nella Arab Cup, il fuorigioco semiautomatico è pronto a sbarcare ufficialmente nel calcio che conta. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, il nuovo strumento proposto dalla Ifab sarebbe pronto a esordire già dai prossimi mondiali in Qatar. Si tratta di 10/12 telecamere da installare nei vari impianti, oltre a quelle già in azione per le televisioni, che andranno a tracciare i punti-dati di ogni calciatore per fornire l'esatta posizione in campo. La svolta tecnologica prevede anche l'utilizzo di animazione 3D e si prefigge di aiutare gli ufficiali di gara in un tempo minore di venti secondi. Questo sarà solo il primo passo verso il fuorigioco automatico.