IFFHS - Le squadre più importanti dell'ultimo decennio: primo il Barcellona, Milan 37°

Non è stato un decennio facile per il Milan quello intercorso tra il 2010 e il 2020 e recentemente appena conclusosi. 10 anni in cui i rossoneri hanno regsitrato più successi che delusioni e che per questo, nella classifica dell'IFFHS (Federazione internazionale di storia e statistica del calcio), gli valgono solo il 37° posto tra le squadre più importanti dell'ultimo decennio. Questa la classifica completa:

1. Barcellona (2877 punti)

2. Real Madrid (2782)

3. Bayern Monaco (2594.5)

4. Paris Saint-Germain (2357)

5. Atletico Madrid (2302)

6. Juventus (2272)

7. Chelsea (2113)

8. Manchester City (2113)

9. Manchester United (2020)

10. Arsenal (2016)

11. Celtic (2009)

12. Napoli (1946)

13. Sevilla (1923)

14. Gremio (1895)

15. Tottenham (1861)

16. Atletico Nacional (1853)

17. Liverpool (1815)

18. Borussia Dortmund (1814)

19. Salisburgo (1806)

20. Benfica (1762)

21. Porto (1758)

22. River Plate (1749)

23. Boca Juniors (1708)

24. Libertad (1696)

25. Basilea (1681)

26. Lione (1671)

27. Shakhtar Donetsk (1669)

28. Dinamo Zagabria (1647)

29. Ajax (1638)

30. Lazio (1622)

31. Olympiacos (1618)

32. Inter (1593)

33. Flamengo (1590)

34. Dinamo Kiev (1581)

35. Corinthians (1577)

36. Independiente (1575)

37. Milan (1573)

38. Roma (1564)

39. Atletico Mineiro (1539)

40. Palmeiras (1536)