Il 2020 terribile di Duarte e Musacchio: cinque presenze in due in tutto l'anno

Il Milan, com'è noto, ha mantenuto il lotto dei centrali della scorsa stagione, ovvero Romagnoli, Kjaer, Gabbia, Musacchio e Duarte. La dirigenza rossonera ha provato fino all'ultimo per rinforzare il pacchetto arretrato, messo a dura prova dagli infortuni in questo 2020. Se il capitano manca dallo scorso luglio, i due sudamericani sono stati di fatto assenti per tutto l'anno o quasi. Il brasiliano ha collezionato due presenze per 29 minuti complessivi, mentre l'argentino ha giocato soltanto tre gare, contro Cagliari, Verona e Fiorentina.