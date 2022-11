Il 2022 del Milan si può riassumere così: succede solo a chi ci crede

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche contro la Fiorentina, battuta per 2-1 al 92esimo grazie ad un autogol di Milenkovic procurato dal cross di Vranckx, il Milan ha confermato il leit-motiv del suo 2022: succede solo a chi ci crede. I motivi sono evidenti, ma partirei da ieri: partita brutta, prestazione scialba, poche energie fisiche e poca roba tecnica del Milan, ma... autogol di Milenkovic al 92esimo e succede solo a chi ci crede.

Tutti i casi

Gli episodi sono tanti. Dopo il disastro di Serra in Milan-Spezia e il noioso 0-0 contro la Juventus, i rossoneri erano a -10 dall'Inter a metà primo tempo del derby, poi ribaltato dalla super doppietta di Giroud; tralasciando le difficoltè di inizio primavera, succede solo a chi crede diventa perfetto per il gol di Tonali all'ultimo secondo contro la Lazio a Roma, che lancia il gruppo di Pioli verso una Scudetto strappato ai cugini, vinto da non favoriti sfruttando l'errore di Radu in Bologna-Inter e confermato con un finale di stagione perfetto. Anche in questa stagione, in un momento di appannamento fisico e tecnico, Tonali e compagni hanno trovato. la forza e il carattere per vincere nel finale contro Spezia e Fiorentina, restando, perchè "succede solo a chi ci crede" dietro al Napoli.