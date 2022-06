Il Behind the Scenes più atteso della stagione: ecco le immagini inedite di Sassuolo-Milan

MilanNews.it

Attesissimo da tutti i tifosi rossoneri e dagli appassionati, è stato pubblicato alle 17:00 il "Behind the Scenes" di Sassuolo-Milan, sfida decisiva per lo Scudetto vinto dal Milan nell'ultima stagione. Ecco il post per goderselo a pieno con alcune immagini inedite: