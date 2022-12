Il bel gesto di Gattuso. Migliaia di euro donati ai dipendenti del Valencia: "La vita mi ha dato molto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gesto di grande umanità, non il primo, quello fatto da Gennaro Gattuso. Prima delle feste di Natale, il tecnico ha fatto regali e donazioni per migliaia di euro a tutti i dipendenti che lavorano all'interno dello stadio del Valencia. Parlando al sito ufficiale del club, l'allenatore ha così spiegato la cosa: "La vita mi ha dato molto e sono uno di quelli a cui piace più fare regali che riceverne. Amo le feste, il Natale soprattutto, ho sempre aspettato i regali da tutta la mia famiglia. Mi ricorda quando ero piccolo... Tante persone, tutte in una casa, tutti molto felici. Un Natale semplice ma con un'atmosfera incredibile".