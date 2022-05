Il Bologna chiede 20 milioni per Hickey. Il terzino è stato accostato anche al Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

La permanenza di Riccardo Bigon nell'organigramma del Bologna potrebbe passare dalla cessione di Hickey. Il giovane esterno scozzese è seguito da vicino dal Napoli, ma a volerlo è soprattutto l'Arsenal, club con cui gli emiliani hanno già trattato la scorsa estate la cessione di Tomiyasu. Bigon spera che ottenendo un buon accordo per l'esterno, potrebbe convincere Saputo a confermarlo. Ovviamente il discorso coinvolgerà anche il rendimento in questo finale di stagione di tutta la squadra, ma nel caso in cui l'affare legato allo scozzese dovesse portare una ventina di milioni come sperano dalle parti di Casteldebole, il ds potrebbe anche ottenere la conferma. L'altro nome al momento finito nella lista dei sacrificabili anche per finanziare il mercato in entrata è Svanberg da cui il club vorrebbe ottenere almeno altri 10 milioni, anche se il contratto in scadenza nel 2023 rende questa operazione quanto meno difficile. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.