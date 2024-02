Il Bologna con la F: Fabbian e Freuler abbattono il Verona, Thiago Motta è quarto

Primo match della 26esima giornata: Bologna e Verona aprono al Dall'Ara il turno di Serie A che vedrà, in ottica rossonera, l'importantissimo scontro in zona Champions tra il Milan e l'Atalanta, in programma domenica sera a San Siro. A proposito di zona Champions, il Bologna di Thiago Motta rimane attaccato al sogno, battendo il Verona 2-0 grazie al gol di Fabbian nel primo tempo e a quello di Freuler nel secondo.

Gli emiliani salgono provvisoriamente al quarto posto con 48 punti, in attesa dello scontro tra Milan e Atalanta, ma anche della partita che i nerazzurri dovranno recuperare contro la capolista Inter.