Il bordocampista di DAZN di Atalanta-Milan racconta la partita di Rafael Leao

Giovanni Barsotti, giornalista di DAZN e ieri inviato a bordocampo alla New Balance Arena di Bergamo per la gara Atalanta-Milan 1-1, ha raccontato nel post gara quella che è stata la partita di Rafael Leao, sostituito al 45°, nel corso dell'intervallo, dopo una prova sottotono.

Le parole di Giovanni Barsotti: "La prima immagine del pre-partita è l’abbraccio a Daniel Maldini, a fine riscaldamento. Nei 45 minuti non me la sento di raccontare un Leao non partecipe perché a livello di leadership cerca molto di essere coinvolto: parlare molto con i compagni, parlare anche con Allegri. È un Leao che è stato, almeno a livello verbale e non, dentro la partita. Poi possiamo giudicare la prestazione che è stata in ombra. È rientrato con la squadra dopo l’intervallo, anche questo è un segnale: si è alzato in piedi molto partecipe per un’occasione per Nkunku, entrato al suo posto".