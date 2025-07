Il Botafogo pensa a Davide Ancelotti come nuovo allenatore

Il Botafogo cerca un successore di Renato Paiva e ha fatto un sondaggio per Davide Ancelotti. L'attuale vice allenatore della nazionale brasiliana e figlio di Carlo Ancelotti, commissario tecnico della Seleçao, non ha ancora maturato un'esperienza in solitaria da tecnico ma era già stato accostato a diverse panchine prima di entrare nello staff della rappresentativa verdeoro. Finora il 35enne di Parma si è unito allo staff del Brasile solo in occasione della partita contro il Paraguay, la seconda della nuova gestione tecnica.

Secondo quanto riferito da Globo Esporte, la CBF (Federcalcio brasiliana) non è stata ancora contattata dal Botafogo per un eventuale ingaggio di Davide Ancelotti. Paiva è stato esonerato domenica scorsa, a poco meno di 48 ore dall’eliminazione del Botafogo per mano del Palmeiras nel Mondiale per Club. Dietro le quinte, ha pesato la delusione di John Textor per l’atteggiamento della squadra negli ottavi di finale, meno offensivo e propositivo di quanto il proprietario si aspettasse invece.

Davide Ancelotti è conosciuto nel mondo del calcio per aver fatto parte dello staff del Real Madrid al fianco del padre. Ha lavorato sempre come assistente anche in altri club, tra cui Bayern Monaco, Napoli ed Everton. Intanto il tempo stringe e il Botafogo si ritroverà lunedì per la ripresa degli allenamenti. Il prossimo impegno dell’Alvinegro sarà il derby contro il Vasco, in programma per il 12 luglio, valido per la 13ª giornata del campionato brasiliano.