Il Bournemouth sta già lavorando al riscatto di Alex Jimenez

vedi letture

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così del futuro di Alex Jimenez, esterno spagnolo che in estate è passato dal Milan al Bournemouth: "In estate Alex Jimenez si è trasferito dal Milan al Bournemouth in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Dopo un periodo di amientamento, lo spagnolo sta facendo vedere le sue qualità anche in Premier League. Le cifre del riscatto sono di circa 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus.

Il Bournemouth sta già lavorando al suo riscatto, l'idea è di riscattare l'esterno spagnolo. Gli inglesi voglio puntare forte su Jimenez che resta sempre in orbita Real Madrid che mantiene il controllo sul giocatore visto che ha la recompra a suo favore. Jimenez è seguito anche con grande interesse dalla nazionale maggiore della Spagna".

