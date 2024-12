Il calcio è semplice? Padovan: "Consiglio a Conceicao di non andare su questa strada scivolosa visto quello che è successo ad Allegri"

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato in studio a Sky Sport 24 e ha commentato le prime parole da allenatore del Milan di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese si è presentato in conferenza stampa.

Le parole di Padovan sull'affermazione di Conceicao secondo cui il calcio è semplice: "Io consiglio a Conceiçao di non andare su questa strada scivolosa e porta male visto quello che è successo ad Allegri e visto che al posto di Allegri hanno chiamato lui. Il calcio non è semplice, perché sennò non allenerebbe con tutta la scienza calcistica che ha appreso in questi anni. Lui ha studiato e applicato le sue idee. Non vuole etichette evidentemente, non vuole né tiki taka né possesso palla ma sa che più hai la palla, più è facile metterla dentro. Con quello che ha vinto credo abbia capito che per arrivare ai risultati ci voglia un sistema di gioco e dei principi di gioco che sono più importanti del sistema".