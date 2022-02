Il calcio riapre gli stadi. Il Prof. Ciccozzi: "Adesso i dati ci permettono di allentare"

Il ministro Speranza e la Sottosegretaria Vezzali vogliono riaprire gli stadi a marzo, prima al 75 e poi al 100%. È giusto? A rispondere alla domanda, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, è Massimo Ciccozzi, direttore dell'Unità Epidemiologica al Campus Biomedico di Roma: "Direi che i tempi ci sono. Me l’avessero chiesto un po’ di tempo fa avrei risposto “non so”, perché non mi aspettavo che la curva dei contagi potesse scendere così rapidamente. Invece le condizioni per riaprire gli stadi ci sono tutte e stavolta posso dire di essere totalmente d’accordo con Speranza".